Vittoria Milan, pari Roma con Dzeko, manita viola e successo Lazio: giornata di amichevoli in A

Giornata di amichevoli importanti in Serie A, in campo tante formazioni e domani scenderà in campo anche la Juventus, martedì attesa la sfida dell'Inter. Intanto oggi hanno giocato Roma, Cagliari, Fiorentina, Milan, Atalanta, Bologna e Lazio in A.

2-2 tra Cagliari e Roma Dzeko dal 1', gol di Under da subentrato ma sardi avanti di due reti nel primo tempo. Il racconto della partita

Manita viola alla Reggiana Successo nel segno degli attaccanti. Due gol di Ribery, rete di Chiesa Il racconto della partita

3-1 al Brescia senza Ibrahimovic Il Milan vince contro le Rondinelle, bene Colombo ed esordio per l'ex Tonali Il racconto della partita

Poker Dea alla Pro Sesto Quattro reti senza i Nazionali. Out l'infortunato Miranchuk per Gasperini Il racconto della partita

Il Bologna chiude senza prender gol E' 0-0 contro l'Entella. Mihajlovic chiede una punta Il racconto della partita