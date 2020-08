Viviani: “L’obiettivo del Monza è quello di arrivare in Serie A per battersi contro il Milan”

Durante il programma "Taca La Marca" su Radio Musica Television è intervenuto Fabio Viviani, ex centrocampista di Vicenza e Milan, con il quale abbiamo parlato della ripresa del calcio e di tanti altri temi, ecco quanto emerso: "Al Milan è stata un'esperienza fantastica e ho avuto modo di poter giocare ed allenarmi con grandi giocatori, fu l'inizio della presidenza Berlusconi che poi ha portato i rossoneri a grandi successi nazionali ed internazionali. Allenarsi con quei giocatori migliora. Monza? Ill presidente Berlusconi ha messo a disposizione un grande budget, l'obiettivo è di arrivare velocemente in Serie A per battersi con il Milan".