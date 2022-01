Vlahovic, la Juventus ufficializza il suo arrivo: le cifre dell'affare

(ANSA) - TORINO, 28 GEN - Dusan Vlahovic ha firmato per la Juventus. La comunicazione ufficiale dell'accordo con la Fiorentina è stata data in serata dal club bianconero. Alla società viola andranno 70,0 milioni, pagabili in tre esercizi, "oltre al contributo di solidarietà previsto dal regolamento FIFA e oneri accessori per complessivi 11,6 milioni" Inoltre sono previsti premi fino ad un massimo 10 milioni al raggiungimento di crescenti obiettivi sportivi. La Juventus e Vlahovic hanno firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. (ANSA).