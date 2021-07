Vlasic domina in Prem'er-Liga: il suo rendimento nel campionato russo

A guardare i dati, vengono pochi dubbi che il Milan abbia individuato in Nikola Vlasic un obiettivo per rinforzare la squadra a disposizione di Pioli. E, d’altra parte, che il CSKA Mosca non abbia intenzione di fare sconti per il proprio numero 10. Per la cronaca, nei giorni scorsi lo stesso giocatore ha negato, parlando con un tifoso, che il suo futuro sarà a Milano: smentita di rito, anche se la trattativa va avanti e per ora effettivamente non è arrivata a un vero e proprio approdo. Il club russo chiede il prestito con obbligo di riscatto a 30-35 milioni, formula e cifre che il Diavolo a oggi non ha ancora messo sul piatto, forte anche di quella che sembra (mezze frasi a parte) l’intenzione del giocatore di trasferirsi in Italia.

Vlasic domina la Prem'er-Liga. I dati, si diceva. Grazie a quelli di Comparisonator, è evidente quale sia stato l’impatto del croato nell’ultimo massimo campionato russo. Se il CSKA ha chiuso solo al sesto posto, Vlasic si piazza invece tra i migliori giocatori per rendimento nel suo ruolo. Letteralmente, considerando i fantasisti, è al primo posto in tutte le statistiche più rilevanti: dai dribbling (7,17 tentati e 4,56 riusciti a gara), alle azioni di attacco (14,11 tentate e 7,09 riuscite a gara), passando per i passaggi (1110 in totale, 906 riusciti, nessuno ha fatto meglio sia in assoluto che in percentuale) e i passaggi chiave (1,09 riusciti a gara). Vlasic è primo anche per assist (5) e gol (11) in 26 partite disputate, così come per tiri nello specchio (41), tocchi in area (5,06 in media a gara), xG e xA (8,97 e 5,67 in totale). Tante ottime ragioni, per provare a portarlo in Italia.