Vocalelli boccia Morata: "Non può essere la punta di diamante, se Inter ha Lautaro e Juve ha Vlahovic"

Nelle ultime ore due vecchie volpi dell'attacco sono state accostate al Milan. Una è Romelu Lukaku, centravanti di proprietà del Chelsea e con diverse stagioni di esperienza in Serie A con Inter e Roma. L'altra è Alvaro Morata che ha giocato in due parentesi distinte con la maglia della Juventus e oggi è il capitano della nazionale spagnola, nonchè il centravanti dell'Atletico Madrid. Entrambi sono visti più come occasioni e piani B rispetto a quello principale, Joshua Zirkzee. Ad ogni modo oggi Alessandro Vocalelli ha parlato di tutti e due sulle colonne della Gazzetta dello Sport.

La bocciatura in ottica Milan di Alessandro Vocalelli per Morata: "Nelle ultime ore, tra gli altri, si è fatto strada anche il nome di Morata. Attaccante di livello, con alcuni punti a sfavore però evidentissimi. Non solo per l’età, non più giovanissima considerando i suoi 32 anni, ma anche per caratteristiche non proprio da goleador. Nei suoi 4 anni alla Juve, esperienza italiana che ha vissuto in due differenti periodi della carriera, ha infatti segnato 35 gol in 130 partite. Bottino più che accettabile per un’ottima spalla, qual è, molto meno per il terminale di una squadra che vuol fare il salto definitivo. E mettersi alla pari delle rivali storiche. Se l’Inter ha Lautaro, la Juve ha Vlahovic, con tutto il rispetto non può essere Morata la punta di diamante".