Vocalelli stuzzica Rafa prima della Roma: "Si decide il futuro di Pioli, i compagni lo hanno 'sopportato'. Leao non può non saperlo"

Tra i tanti protagonisti della partita di domani tra Roma e Milan, valida per il ritorno dei quarti di finale di Europa League e in cui i rossoneri sono chiamati a ribaltare lo 0-1 della sfida di andata, quello che spicca maggiormente per il Diavolo è senza dubbio Rafael Leao da cui tutti si aspettano grandi cose, specialmente dopo una partita di andata in cui non si è visto quasi mai. Si aspetta una prestazione da leader anche Alessandro Vocalelli, giornalista della Gazzetta dello Sport, che questa mattina sulla rosea propone un pezzo sul portoghese e gli dà motivi per cui dovrebbe caricarsi la squadra sulle spalle.

Le parole di Vocalelli su Rafa Leao: "Vincere questa coppa rappresenterebbe un trampolino di lancio e Leao - che da questo club ha ricevuto una dimostrazione di fiducia assoluta con un contratto principesco - non può non saperlo. Si deciderà il futuro di Pioli e Leao, che da questo tecnico ha sempre ricevuto il massimo appoggio, anche nei momenti più delicati e difficili, non può non saperlo. E poi per i compagni che lo hanno ‘sopportato’ nelle lunghe e ingiustificate assenze durante le partite e lo hanno ‘supportato’ per esaltarne le qualità, può essere un premio per la loro collaborazione o un grande rimpianto. E Leao non può non saperlo".