Voglia di gol di Leao: a Napoli la doppietta del 4-0 dell'anno scorso

Ci avviciniamo all'importante sfida di domenica sera con un dato eloquente: Rafa Leao non segna da più un mese. L'ultimo gol in rossonero del portoghese è datato Milan-Verona 1-0 dello scorso 23 settembre. Al "Maradona" Però, il numero dieci del Milan ha saputo spesso esaltarsi nella passata stagione: doppietta letale in campionato nel 4-0 del 2 aprile 2023 e l'assist al bacio per Giroud, sempre a Napoli nel pareggio per 1-1 dei quarti di finale di Champions League.