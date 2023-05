Volata Champions, il calendario delle squadre in corsa negli ultimi due turni

MilanNews.it

La volata Champions League entra nel vivo. Mancano solo due giornate alla fine del campionato e sono ben sei le squadre a caccia degli ultimi tre posti disponibili per l'Europa che conta. Questo il calendario delle contendenti per le prossime tre settimane, proposto in ordine di classifica:



Inter 66 punti: Atalanta, TORINO

Milan 64 punti: JUVENTUS, Hellas Verona

Atalanta 61 punti: INTER, Monza

Roma 60 punti: FIORENTINA, Spezia

Juventus 59 punti (-10): Milan, UDINESE

(MAIUSCOLO fuori casa)