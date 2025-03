Volpi: "Sulla panchina della Roma ci vedrei bene Allegri, ma è abbastanza vicino al Milan"

Nel corso del consueto appuntamento con il programma Maracanà, in onda sulle frequenze di TMW Radio, il giornalista e collega Jacopo Volpi ha parlato del futuro della panchina della Roma, dove ci vedrebbe bene un profilo che nel corso di queste settimane è stato accostato con insistenza a quella del Milan: Massimiliano Allegri.

Roma, chi scegliere come prossimo tecnico?

"Secondo me Allegri, perchè dato che la Roma farà una buona squadra e non pazzesca, e allenare a Roma serve tanto più di essere un buon allenatore. Con una squadra media può fare grandi cose. Io però credo che non venga, è abbastanza vicino al Milan. Una corrente del Milan vorrebbe lui. E occhio, che appena si sbaglieranno due partite partiranno le frasi 'Ma non era meglio tenersi Ranieri?'. E sarà un problema questo, per qualsiasi allenatore. Sarri? E' molto bravo, aveva già firmato con la Roma tempo fa ma non se ne fece nulla. Lui verrebbe".