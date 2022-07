MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Milan in vantaggio al minuto 39! Palla splendida di Calabria che dalla difesa pesca un bel taglio di Leao. Controllo delizioso del portoghese, dribbling e poi scavetto dolce dolce: il portiere del Wolfsberger non può nulla. 0-1 in Austria, rossoneri in vantaggio!