© foto di DANIELE MASCOLO

Raddoppia subito il Milan, al minuto 41 Rebic porta il risultato sul 2-0! Adli si allarga a destra, riceve e lascia partire un bel cross teso e tagliato: Rebic arriva in corsa e non può far altro che buttarla dentro. Buona azione dei rossoneri, 0-2 in Austria quando siamo ormai a fine prime tempo.