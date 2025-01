Walker al Milan. Dai pionieri al poker di oggi: è un club in versione inglese

vedi letture

Doveva essere Marcus Rashford, è stato Kyle Walker. Il Milan ha comunque scelto di parlare inglese e di prendere un rinforzo british dalla Premier League nel mercato di gennaio. Ruoli, storie e profili certamente diversi, il club di Gerry Cardinale ha comunque scelto un giocatore da Manchester (anche se quella blu) per puntellare la rosa di Sergio Conceiçao. Chiaro. Non un attaccante versatile e pure futuribile come Rashford ma uno cotto e mangiato, buono per un paio di stagioni ancora ad altissimo livello come il terzino destro adattabile pure al centro come Walker dai Citizens.

Il poker inglese

Al momento possiamo sempre parlare di poker d'assi inglese, visto che il Milan non ha intenzione di mollare Fikayo Tomori, braccato dalla Juventus, e anche il giocatore sembra convincersi giorno dopo giorno sempre più sulla chance di restare in rossonero. E sarà tutto da capire anche il destino di Ruben Loftus-Cheek che per il tecnico portoghese Conceicao non è un incedibile ma che al momento non ha offerte. Almeno per il presente c'è Tammy Abraham, in prestito dalla Roma, il cui futuro il club rossonero dovrà discutere nell'ambito dell'affare Alexis Saelemaekers con il club della famiglia Friedkin.

Dai pionieri a oggi

Tutto parte con i primi pionieri della storia del Milan. Da David Allison a Jack Diment, da Samuel Richard Davies a Emyl Croom. Da Edward Dickinson Dobbie al portiere Jood, da Thomas Mac Cormack a John Roberts, da Edward Wade a Andrew Williams e, soprattutto, Herbert Kiplin. Una storia recente, poi, che riparte negli anni '60, con Jimmy Greaves, che passa da Luther Blisset, da Ray Wilkins, da Mark Hateley fino a David Beckham e i tre in rosa attualmente. Il prossimo sarà Walker.