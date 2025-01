Walker è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: l'impatto sul bilancio del club

vedi letture

Kyle Walker è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan, da ieri sera. Come da comunicato stampa diramato dal club rossonero, l'ormai ex terzino del Manchester City arriva in Serie A con la formula del prestito oneroso con opzione per l’acquisto definitivo.

L’accordo prevede, secondo le principali indiscrezioni di mercato, un prestito dal costo di un milione di euro, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 5 milioni di euro. Per il difensore inglese, post riscatto, è pronto un contratto fino al 30 giugno 2027, con uno stipendio annuale di circa 4,5 milioni di euro netti.

Calcio & Finanza ha provato a stimare i costi a bilancio dell'operazione Walker per il Milan. In particolare, la società meneghina sosterrà un esborso di circa 5,7 milioni di euro, comprensivi del costo del prestito e dello stipendio per i sei mesi rimanenti, stimato intorno a 2,5 milioni di euro netti (4,6 milioni di euro lordi). Se il diritto di riscatto verrà esercitato, il costo complessivo aumenterà per le stagioni successive. Tra ammortamento e stipendio, il peso a bilancio sarà di 10,8 milioni di euro per ognuna delle annate 2025/26 e 2026/27.

Le prime parole di Walker da giocatore del Milan: "Tammy (Abraham, ndr) mi ha detto che sarei dovuto venire, mi ha aiutato a prendere una decisione. I fan qui sono incredibili, sentirli cantare, sentire il loro supporto significa tanto e sarà una grande spinta fino alla fine della stagione. Ho scelto il numero 32 per David Beckham, un’icona nel nostro Paese".