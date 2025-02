Walker: "Ovviamente sono qui per giocare a calcio, ma so che a Milano c’è anche molto altro. Tra poco ci sarà la settimana della moda e..."

Kyle Walker, uno dei cinque colpi di mercato del Milan a gennaio, ha rilasciato un'interessante intervista a GQ Italia nella quale ha parlato non solo di calcio, ma anche di questioni extra-campo. Ecco le sue parole su Milano e sulla sua passione per la moda:

Su Milano: "Ovviamente sono qui per giocare a calcio, ma so che a Milano c’è anche molto altro. Tra poco ci sarà la settimana della moda e per me sarebbe un’esperienza fantastica poter assistere a quello che avviene in città".

Sulla sua passione per la moda: "Mi piace vestirmi bene, se dovessi definire il mio stile, direi che è ricercato ma discreto: cerco di non indossare troppo quella che chiameremmo 'roba di marca', ma allo stesso tempo sono sempre alla ricerca della qualità. Portare abiti che mi rappresentano è una cosa che mi permette di stare bene con me stesso, e penso che i miei compagni apprezzino questo aspetto di me. Il calciatore più stiloso? Mi piace molto l’approccio alla moda di Dele Alli, che qualche settimana fa si è trasferito pure lui in Italia, al Como, e anche quello di Rúben Dias: quando è arrivato a Manchester non era così attento a certe cose, poi ha iniziato a interessarsi e ha cambiato il suo modo di vestire. Si può dire che sia migliorato. Guardiola? Anche lui è uno molto attento a certi aspetti. Certo, quando eravamo ad allenarci nel centro sportivo tendeva a rimanere in tuta. Ma poi quando va in panchina indossa dei capi molto alla moda, che in qualche modo lo caratterizzano".