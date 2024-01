Walker sempre più hot: spunta un'altra donna oltre alla moglie e alla prima amante

(ANSA) - LONDRA, 22 GEN - Una doppia vita familiare, alle spalle delle rispettive compagne, movimentata da scappatelle extra-coniugali con una misteriosa modella: si arricchiscono di nuove protagoniste e licenziose abitudini le affollate relazioni sentimentali del difensore del Manchester City Kyle Walker, protagonista assoluto dei tabloid britannici grazie a nuove piccanti rivelazioni hot. Nei giorni scorsi era emerso come il terzino della nazionale inglese per anni si fosse diviso tra due famiglie, all'insaputa delle dirette interessate: da una parte la legittima moglie Annie Kilner, madre dei suoi tre figli e di un quarto in arrivo, dall'altra l'amante ufficiale Lauryn Goodman, con la quale Walker ha avuto altri due figli. Più di un tradimento, una vera e propria relazione affettiva parallela che la stessa Lauryn, famosa nel Regno Unito per le sue partecipazioni a diversi reality show, aveva voluto rivelare ad Annie il giorno di Santo Stefano. La verità aveva portato ad una nuova rottura tra Kyle e Annie, che si erano già lasciati per qualche mese già qualche anno fa, prima del perdono della moglie.

Ora però la situazione appare decisamente più compromessa dal momento che sulla scena è arrivata un'altra donna, una misteriosa modella, il cui nome per il momento resta avvolto nel mistero, e con la quale Walker - scrive oggi il Sun - ha trascorso lunghe focose notti d'amore. Un vero tour de force che ha suscitato ilarità e una certa ammirazione sui social tra i tifosi del City che ora si chiedano dove abbia trovato la forza e l'energia per essere comunque tra i protagonisti della cavalcata trionfale della squadra di Pep Guardiola, che lo scorso anno ha centrato uno storico 'Treble'. Lo stesso che Walker ha bissato - secondo i rumors - in camera da letto (ANSA).