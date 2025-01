Walker: "Spero di essere complementare con Theo. Leao? Le qualità le ha, sta a lui essere il migliore del mondo"

vedi letture

Kyle Walker negli scorsi giorni è diventato un nuovo giocatore del Milan. Il classe 1990 è arrivato dal Manchester City con la formula del prestito fino a fine stagione con diritto di riscatto a favore del Diavolo per 5 milioni di euro. Al fianco del Senior Advisor di RedBird Ztalan Ibrahimovic, il primo acquisto rossonero di questo calciomercato invernale si è presentato ai media in conferenza stampa.

Che categoria è Leao?

"Rafa credo che la qualità parli da sola. Ciò che ho visto in allenamento, anche in Champions quando ero a Manchester, ma anche ciò che sentivo da Dias e Silva al City. Lui ha tutte le qualità del Mondo, ora sta a lui essere uno dei migliori al mondo. Questa squadra ha della qualità, tutti i giocatori la hanno, sennò non giocherebbero. Ci vuole un minimo di presunzione, non arroganza. Non è che io sono il più forte, scendo in campo e segno una tripletta. Bisogna lavorare sodo".

Su Theo

"Contro Theo ci ho giocato con la Nazionale. È un top player, le statistiche parlano da sole. Questo dovrebbe essere l'inizio, ha 26 anni. Io sono arrivato al City quando ne avevo 27. Io credo che questo sia il periodo più importante per un difensore, l'apice della carriera, perché siusa molto di più la testa, sia in fase offensiva che difensiva. Se lui avrà bisogno di consigli a disposizione, ma spero di essere complementare con Theo. L'importante è la squadra, non i singoli. I singoli si metteranno in mostra quando staranno bene".

Sul primo incontro con mister Conceiçao

"Lui è contento che sia qui ed io devo dimostrare di essere un buon calciatore. Lui ed il suo staff tecnico si sono messi a ddisposizione, così come la società, che mi ha accolto a braccia aperte. Devo ringranziarla per l'accoglienza e per aver fatto sì che sia tutto semplice. Ora tocca a me rispondere sul campo".