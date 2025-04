Walker torna sul "nessuno è Messi" a Felix: la versione dei fatti dell'inglese

Nel suo podcast in collaborazione con la BBC, il terzino rossonero Kyle Walker è tornato sulle parole rivolte al compagno Joao Felix, catturate dalle telecamere nel tunnel degli spogliatoi dello stadio "Maradona" al rientro dall'intervallo nella gara di campionato contro il Napoli. L'ex City aveva detto al portoghese: "Nessuno è Messi" (leggi qui).

Walker ha spiegato il significato delle sue parole, specificando che non era una critica al compagno ma un suggerimento tattico condiviso dallo stesso Felix: "Il mio commento era che 'nessuno è come Messi'. Stavo spiegando a Joao che al City abbiamo ottenuto i nostri migliori risultati negli ultimi anni proprio grazie al nostro gioco basato sulla circolazione della palla. Quando affronti avversari di alto livello come il Napoli, ritengo che sia fondamentale impostare una manovra ragionata, fatta di passaggi per stancare l'avversario. Li fai spostare da una parte all'altra del campo finché, inevitabilmente, si aprono gli spazi".

Conclude Walker: "Questo era il senso del mio discorso con Joao. Non gli stavo dicendo 'tu non sei Messi, passa la palla'. Non mi sono rivolto solo a lui, ma stavo sottolineando l'importanza di seguire una strategia precisa. E lui era completamente d'accordo! Ha riconosciuto che dovevamo palleggiare di più, evitando un calcio troppo diretto, per mantenere maggiore controllo della partita contro squadre di qualità. Credo che contro l'Inter lo abbiamo dimostrato. Ci sono pochi fenomeni capaci di risolvere una partita da soli. Penso a Mbappé, Vinicius Junior, Salah, Dembélé... ma al di là di questi, il calcio resta uno sport di squadra. Non sapevo ci fosse una telecamera, ma in ogni caso non cambierei nulla di quanto ho detto."