"White lives matter": l'artefice dello striscione licenziato dal lavoro: "Non tolleriamo il razzismo"

"White lives matter", a firma dei tifosi del Burnley. Uno striscione esposto lunedì sera, con l'ausilio di un aereo che ha sorvolato il cielo di Manchester, sopra l'Etihad Stadium, prima della partita fra il City e, per l'appunto, il Burnley. Jake Hepple, tifoso dei clarets nonché "cervello" dell'operazione, è stato licenziato dall'azienda per la quale era impiegato, la Paradigm Precision (componenti per turbine a gas) per aver "violato le politiche e le procedure dell'azienda" aggiungendo che: "Il razzismo non è tollerato in nessuna forma".