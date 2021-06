Women's Champions League, Ceferin: "Il calcio femminile potrà crescere sempre di più"

La UEFA ha comunicato ufficialmente che la Women's Champions League 2021-2021, alla quale parteciperà anche il Milan, sarà trasmessa in diretta da DAZN e da Youtube. Ecco, a tal proposito, le dichiarazioni del presidente UEFA Ceferin: "Due anni fa, quando abbiamo inaugurato la prima strategia UEFA per il calcio femminile, ‘Time for Action’, abbiamo promesso che questo sport sarebbe diventato più grande, professionale e prosperoso entro il 2024. Da allora sono seguite diverse iniziative; quest’ultima è un grande passo in tale direzione. Siamo lieti di annunciare una partnership quadriennale con DAZN e YouTube. Per le prime due stagioni, i tifosi di tutto il mondo potranno accedere alle rispettive piattaforme e guardare gratuitamente tutte le partite, per seguire al meglio la competizione e le sue grandi campionesse. Non c’è modo migliore di ispirare le future generazioni di ragazze e ragazzi a giocare a calcio. Il calcio femminile è qui per restare e non potrà che crescere sempre di più".