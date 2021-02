Xavi: "Qatar 2022 sarà un Mondiale storico. Giocare a dicembre un vantaggio per i calciatori"

Una Coppa del Mondo "storica". È quello che Xavi si aspetta dal Mondiale 2022, che si disputerà in Qatar. Un Paese che lo ha accolto nel 2019 e che ora è pronto ad ospitare la più grande manifestazione calcistica, in inverno: "Giocare a dicembre è un vantaggio per il calciatore, perché è il periodo in cui è più in forma. Storicamente i Mondiali si disputano a fine stagione, e il calciatore ci arriva mentalmente e fisicamente stanco", ha sottolineato. "Si vedrà una storica Coppa del Mondo. Non ho dubbi che la gente rimarrà molto sorpresa. Ci sono molti pregiudizi su questa cultura e questo paese, ma qui le cose si fanno bene e lo dimostra la presenza dei tifosi sugli spalti nelle partite del Mondiale per Club".

Modello virtuoso - "Nonostante la pandemia, le cose in Qatar sta andando bene. La situazione è sotto controllo, non abbiamo tanti casi e il calcio va avanti. È il miglior messaggio: negli ultimi mesi il pubblico negli stadi c'è sempre stato ed è positivo. I Paesi seri e responsabili usciranno prima da questa situazione".