Xavier: "Ammiro molto Fonseca, lascerà il segno al Milan"

"Sono un leader, ho le capacità per impormi nel grande calcio". In Italia ha giocato con le maglie di Bari e Roma, ma in carriera ha giocato anche con Liverpool, Benfica ed Everton. Ora l'ex difensore portoghese Abel Xavier è però pronto a tornare nel grande calcio da allenatore. Lo ha raccontato lui stesso ai microfoni di Gianlucadimarzio.com.

Da portoghese, Xavier ha commentato il ritorno in Serie A di Paulo Fonseca, arrivato sulla panchina del Milan: "Ammiro molto Paulo per la sua filosofia e il suo stile di gioco. Fece un grandissimo lavoro al Paços de Ferreira a inizio carriera in Portogallo, scalando le gerarchie per poi andare al Braga, dove giocò le coppe europee. E da lì la scalata verso lo Shakthar Donetsk, la Roma, la Ligue 1 e adesso è al Milan, che è uno dei più grandi club al mondo. Sono sicuro che lascerà il segno anche in rossonero, perché ha questa cultura del lavoro e questo stile che a me piacciono tantissimo e in cui mi rivedo. Per lui il collettivo viene prima di tutto e adesso sta lavorando su una nuova identità tattica. Poi avrà la fortuna di allenare uno dei più grandi calciatori come Leao, che è stato uno dei migliori nella passata stagione in Serie A. Sono sicuro che con Paulo farà il prossimo salto di qualità".

Infine, l'ex difensore si è soffermato proprio su Leao: "Contro la Slovenia, all'Europeo, ha giocato una partita fantastica. Però un conto è giocare con il tuo club e un altro rappresentare la nazionale, perché hai meno tempo per creare un'identità. E ciò rende impossibile fare certi paragoni sulle prestazioni. L'allenatore deve trarre il massimo dalle caratteristiche dei calciatori per farli andare al massimo".