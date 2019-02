Xavier, assistente Tite: "Paquetá lo vogliamo in Nazionale, ci piace vicino agli attaccanti"

Paquetá verrà convocato dal commissario tecnico Tite per le amichevoli con Panama e Repubblica Ceca. La conferma arriva direttamente da Cleber Xavier, assistente del c.t. brasiliano: "Paquetá ci piace vicino agli attaccanti - ha dichiarato a Footure Futeboleiros - come accade oggi nel Milan. È uno che sa faticare pure quando non è in possesso palla". Nel corso dell’intervista, Xavier ha rivelato pure che la Seleçao intende contare sul milanista durante la prossima Coppa America.