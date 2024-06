Yamal il più giovane ad esordire nella storia degli Europei. Il primo italiano in classifica è rossonero

Entrando in campo l'altra sera in Spagna-Croazia, Lamine Yamal è diventato, a 16 anni, 11 mesi e 2 giorni, il più giovane ad esordire nella storia degli Europei. Nella classifica stilata da Transfrmarkt.it lo spagnolo è primo, e al terzo posto c'è un altro grande talento, Jude Bellingham, entrato in classifica al terzo posto a Euro2020, l'edizione vinta dall'Italia.

A proposito di Italia, come sono messi gli italiani? Il primo in classifica è Paolo Maldini, esordiente nel 1998 a 19 anni, mentre un altro rossonero, Pierino Prati, è quarto tra gli italiani con l'esordio nel 1968 a 21 anni. New entry in classifica Riccardo Calafiori, che ha esordito in Italia-Albania a poco più di 22 anni: per lui ottavo posto tra gli italiani.