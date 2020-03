Yonghong Li esalta Ibra: "Non solo un grande talento, ma anche una persona generosa"

Attraverso il proprio profilo di Twitter, l'ex proprietario del Milan Yonghong Li ha esaltato l'iniziativa di Zlatan Ibrahimovic, che ha aperto una raccolta fondi per aiutare gli ospedali Humanitas: "Grande rispetto, Zlatan. Non solo un grande talento in campo, ma anche una persona brava e generosa".

Huge respect #Zlatan. Not only a great talent on the pitch, but also a generous and kind person. #SempreMilan https://t.co/c3McRpmscZ