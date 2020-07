Yormark (Roc Nation): "Entusiasti di questa partnership con il Milan"

Michael Yormark, Co-CEO di Roc Nation Unified, ha raccontato tutta la soddisfazione della sua società per la partnership con il Milan: "Roc Nation è entusiasta di intraprendere questa partnership così unica con il Milan. Entrambi i brand sono fortemente impegnati verso la comunità come ampiamente dimostrato dal successo dell’evento 'From Milan with Love'. Non vedo l’ora di creare ulteriori opportunità insieme che, facendo tesoro del successo di quell’evento, combinino l'integrità della grande storia del Club e la capacità distintiva di Roc Nation di creare e muovere cultura".