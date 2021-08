Yoshida: "Milan? Meritavamo di più, ma possiamo migliorare"

Maya Yoshida, difensore della Sampdoria, intervenuto ai canali ufficiali blucerchiati, commenta così il ko subito con il Milan: "Sono arrivato da una settimana ma stiamo facendo un lavoro tattico nuovo, dobbiamo capire un po’ di più di quello che possiamo e dobbiamo fare, ma continuiamo così. Comunque abbiamo fatto solo una partita, ne mancano 37: il campionato è lungo. Tatticamente è cambiato molto rispetto a Ranieri, ma è normale per me cambiare allenatori e non c’è problema: sono a disposizione. Abbiamo quasi gli stessi calciatori di un anno fa, quindi possiamo andare avanti così. Possiamo provare a migliorare, ma abbiamo bisogno di tempo. Con il Milan meritavamo di più, un errore individuale non mi interessa ma mentalmente e fisicamente ci siamo. Io posso essere d’aiuto alla squadra, è il terzo anno per me in Italia: parlo meglio, capisco meglio il calcio e la vita. Insomma, voglio aiutare i compagni e migliorare".