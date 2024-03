YouGov - AC Milan club italiano di calcio più apprezzato negli USA con oltre 43 milioni di tifosi

vedi letture

AC Milan tornerà negli Stati Uniti per il secondo anno consecutivo per un tour pre-stagionale, dopo l'esperienza positiva nella West Coast della scorsa estate, che ha visto i rossoneri giocare contro Real Madrid e Juventus a Los Angeles e Barcellona a Las Vegas. La presenza in US aveva anche permesso al Club di effettuare una serie di attività di fan engagement e attivazioni commerciali con i suoi partner, che hanno avvicinato i colori rossoneri e il brand Milan alla sua appassionata fanbase nordamericana.

Con oltre 43 milioni di tifosi negli Stati Uniti e il riconoscimento come Club italiano di calcio più apprezzato secondo la ricerca di mercato internazionale YouGov, AC Milan è profondamente radicato in Nord America. La partnership del Club con i New York Yankees, la collaborazione con YES Network, il recente lancio del Fourth kit con il partner PUMA e lo streetwear brand PLEASURES di Los Angeles – il lancio di maggior successo nella storia del Milan - così come la recente partecipazione del Club al prestigioso South by Southwest 2024 ad Austin, rappresentano alcuni degli highlights che testimoniano la sua costante presenza e influenza negli USA. Il tour pre-stagionale del 2024 includerà una serie di partite di alto profilo contro alcuni dei migliori club europei che permetterà ai rossoneri di prepararsi al meglio alla stagione calcistica successiva, durante la quale AC Milan festeggerà i 125 anni di storia. La fase di pre-vendita esclusiva per le partite del Soccer Champions Tour partirà il 25 marzo, mentre la vendita generale inizierà il 27 marzo. Per accedere alla pre-vendita, tutti i tifosi sono invitati a registrarsi su www.SoccerChampionsTour.com. Ulteriori informazioni sul Soccer Champions Tour sono disponibili sullo stesso sito.