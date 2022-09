Youth League, anche i ragazzi fanno 1-1: punto prezioso per Abate

Come riportato ieri anche dalla redazione di MilanNews.it che ha seguito il match con la live testuale, anche la primavera rossonera impegnata nella prima giornata di Youth League contro i pari età del Salisburgo, torna a casa con il risultato di 1-1. Come sottolinea Tuttosport questa mattina, si tratta di un punto preziosissimo e, per certi versi, inaspettato: il settore giovanil della squadra austriaca è uno dei migliori d'Europa e l'anno scorso la Red Bull perse solo in finale contro il Benfica. Al rigore del capitano rossonero Coubis, ha risposto la zampata di Konatè. La prossima sfida settimana prossima contro la Dinamo Zagabria al Vismara.