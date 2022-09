Youth League, il Milan sfiora l'impresa a Salisburgo: 1-1 all'esordio

MilanNews.it

Risultato impensabile all'esordio del Milan in Youth League per il Milan. Con una grande prova dopo quasi 100 minuti di partita, i rossoneri tornano a Milano con un punto in mano da Salisburgo. I ragazzi di Abate se la giocano contro la finalista della scorsa edizione di Youth League: prestazione superlativa e che va oltre alle proprie possibilità, andando in vantaggio dopo 10 minuti con Coubis. La risposta della squadra di casa arriva solamente nel secondo tempo, ma in mezzo i rossoneri hanno avuto molteplici occasioni per raddoppiare. Gara da prendere da esempio e da esimare per tornare più forti di prima in campionato.