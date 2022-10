Youth League, Tomori presenta Milan-Chelsea: "Sostenete la squadra in modo positivo e divertitevi"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In occasione di Milan-Chelsea di Youth League, Fikayo Tomori ha presentato la gara ai tifosi ospiti grazie a un audio registrato, come abbiamo sentito, e trasmesso attraverso gli altoparlanti della "Puma House of Football-Centro Sportivo Vismara" nella loro lingua madre, l'inglese. Il club rossonero, attraverso "RespAct", un progetto che rientra nel più ampio manifesto programmatico del Club, promuove un percorso di inclusione e contro il razzismo.

Questo il messaggio di Tomori: "Salve a tutti, sono Fikayo Tomori e vorrei darvi il benvenuto, a nome mio e della prima squadra dell'AC Milan, al Centro Sportivo Vismara - PUMA House of Football per questa partita di Youth League. Sarà un'esperienza brillante per voi e spero che vi divertiate. Vorrei chiedere a tutti i tifosi di sostenere la propria squadra in modo positivo, come conviene fare a una festa dello sport".