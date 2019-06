Zaccardo: "Milan, spero sia la strada giusta. Boban e Maldini sono delle garanzie"

Cristian Zaccardo, ai microfoni di TuttoSport in occasione della presentazione della partita Operazione Nostalgia Stars VS LaLiga Legends ha parlato di Milan: “Mi auguro sia la strada giusta. È qualche anno che speriamo che il Milan torni ai suoi livelli, è anche vero che cambiare ogni anno non è un vantaggio. Conosciamo tutti Maldini e Boban, speriamo sia l’anno buono. La società è solida, i presupposti ci sono ma nel calcio ci vuole pazienza. I tifosi questo fanno fatica a digerirlo. Penso che con la strada giusta, la giusta programmazione seria e le giuste convinzioni Maldini, Boban e Giampaolo siano garanzie. Speriamo che il Milan non ci metta molto tempo a tornare almeno in Champions”.