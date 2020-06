Zaccheroni: "Dopo Lazio-Juventus mi resi conto che potevamo vincere lo scudetto"

Alberto Zaccheroni, intervenuto a Sky Sport 24, ha ricordato il momento in cui si rese conto che il Milan poteva vincere lo scudetto nel 1999: "Nel momento in cui la Juventus è andata a vincere in casa della Lazio, loro hanno giocato di sabato, noi eravamo in volo da Milano ad Udine, quando siamo atterrati ci hanno comunicato il risultato, mi girai, guardai l'espressione dei miei calciatori e mi resi conto. Dovevamo giocare sette partite, mi convinsi che quelle gare le avremmo vinte tutte. A Galliani dissi che non sapevo se avremmo vinto lo scudetto ma che ero certo che avremmo fatto l'en-plein".