Zaccheroni: "Ho dubbi sull'attacco del Milan, a fianco di Piatek servirebbe uno che svaria e veda la porta"

Alberto Zaccheroni, ex tecnico rossonero, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport e ha parlato delle necessità in casa rossonera: "Secondo me, quando vuoi stare tra i grandi, i giocatori offensivi devono segnare: in doppia cifra ci devono andare tutti. E non so se siano in grado di farlo. Con la tattica organizzi bene difesa e centrocampo, riesci a portare uomini in area ma poi il gol è questione personale. I dubbi li ho lì davanti. Un nome? L’anno scorso ce l’avevano, Higuain - uno che vede la porta come pochi - ma c’era qualcosa che non andava. Ora servirebbe uno che attacca gli spazi, che svaria e veda la porta, da affiancare a Piatek".