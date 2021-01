Zaccheroni: "Il Milan è diverso, ha un entusiamo superiore alle altre. Ora sta pensando allo scudetto"

Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Alberto Zaccheroni ha parlato così del Milan: "Nessuno ha paura di sbagliare al Milan. Il Milan gioca in 11, nessuna delle altre squadre lo fa. Nemmeno la Juventus, fino ad adesso. Altrimenti non avrebbe la classifica che ha. Il Milan ha un entusiasmo superiore a tutte le altre. Il Milan sta già pensando allo Scudetto, non ho dubbi. Tutti si propongono in avanti quando perdono palla. I quattro giocatori più offensivi stanno in avanti. E' una squadra convintissima di poter essere protagonista fino alla fine"