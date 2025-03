Zaccheroni: "Leao un talento, ma fragile. Non ha la personalità giusta per fare il capitano"

A Margine del Premio Maestrelli, Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Milan, Udinese e Juventus fra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai cronisti presenti. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di Tuttomercatoweb.com:

Il Milan? Ha un organico importante, eppure la stagione è tormentata. Come se lo spiega?

"Non lo so con certezza, perché non sono dentro la squadra. Però i giocatori non stanno rispondendo alle attese, nemmeno i più importanti come Leao e Theo Hernandez. Vanno a sprazzi. Da fuori è difficile capire il perché. Leao ha un talento incredibile, ma non lo mette in campo per 90 minuti. Lo vedo giocare e mi chiedo: perché non sfrutta appieno le sue qualità? Gli hanno anche dato la fascia di capitano per motivarlo, ma continua ad avere alti e bassi. Secondo me, non ha la personalità giusta per reggere quella responsabilità. È un talento, ma fragile. Da quello che percepisco, è un giocatore con cui bisogna usare un approccio morbido. Non va richiamato o rimproverato troppo, perché quando sbaglia non lo fa apposta. Bisogna sempre gratificarlo. Questa è la mia impressione dall’esterno".

Quindi il Milan può ancora rientrare nella corsa per la Champions?

"La qualità c’è, è indubbio. I giocatori sono di alto livello, ma in campo non lo dimostrano con continuità. Non sai mai se sarà la loro giornata buona o no. A Milano c’è pressione, e chi gioca lì deve sapere convivere con questa pressione".