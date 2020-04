Zaccheroni: "Scudetto col Milan? L'avevo intuito già durante la trasferta di Udine"

Durante il programma "Taca La Marca" in onda su Radio Musica Television è intervenuto Alberto Zaccheroni, ex allenatore di Milan. Sullo scudetto con i rossoneri: "Ho avuto la certezza dello scudetto solo alla fine dell'ultima giornata, ma avevo intuito che si poteva realizzare un qualcosa di importante durante la trasferta di Udine, quando uno stewart del volo ci comunicò che la Lazio aveva perso in casa contro la Juventus, guardando gli occhi dei miei ragazzi vidi quella luce che ci avrebbe portato a vincere nettamente le restanti sette partite, tranne con la Sampdoria di Montella e Spalletti, in lotta per la salvezza, dove riuscimmo a spuntarla solo nel finale. Con Galliani fui profetico dicendo che avremmo fatto bottino pieno aspettando poi i risultati dei biancocelesti."