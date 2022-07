Zaccheroni su Dybala: "Lo vedo ovunque, a patto che non si allontani dalla porta"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Alberto Zaccheroni, ex allenatore del Milan, è intervenuto ai microfoni di Gazzetta.it soffermandosi anche su Paulo Dybala: “Lo vedo ovunque, a patto che non si allontani dalla porta oltre i trenta metri. Dybala che viene a prendere palla davanti alla difesa non mi serve a nulla. E qui torna il discorso dei quattro centrocampisti: se quel supporto viene ben garantito, l’attaccante o il trequartista non hanno necessità di arretrare più di tanto”.