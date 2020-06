Zaccheroni: "Un azzardo riprendere la Serie A senza avere un piano B"

Ospite di “Domenica Sport” in onda su Radio Rai 1 Alberto Zaccheroni, ex tecnico di Milan e Inter, ha commentato la ripresa del campionato di Serie A: “Ci sono interessi importanti in gioco e per arrivare al termine del campionato occorrerà avere un piano B perché se si ferma tutto un’altra volta sono guai. Non tutte le squadre hanno un centro sportivo come quello del Milan dove ci si può isolare”