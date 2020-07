Zambrotta: "Ibra ha bisogno di avere discussioni per avere motivazioni"

Gianluca Zambrotta, doppio ex di Milan e Juve, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Di emozioni ne ho vissute tantissime con entrambe le maglie, sono entrambi grandi club. Sono sempre stato una persona tranquilla ed equilibrata. Difficilmente mi capitava di litigare, cercavo sempre di rappacificare gli animi. Ibra? Ha bisogno di stare sempre sul pezzo, così come Higuain, e di avere magari anche delle discussioni per avere motivazioni e stimoli nuovi. A chi sono rimasto più legato? Con gli ex compagni della Juve sono rimasti Chiellini e Buffon. Al Milan erano andati via tutti, era rimasto solo Ignazio Abate, sono rimasto un po' più con la vecchia guardia bianconera. Giocare senza pubblico cambia, Higuain rientra da un periodo di inattività e vorrà sicuramente fare bene, anche per dimostrare agli occhi del Milan che il giocatore che avevano preso non aveva reso al massimo".