Zambrotta: "Lazio-Milan e il derby di ritorno sono state due tappe fondamentali per lo scudetto rossonero"

Gianluca Zambrotta, ex giocatore fra le altre anche del Milan, ha parlato dei rossoneri durante la presentazione del nuovo calendario di Serie A 2022/2023. Zambrotta ha detto: “Lazio-Milan dello scorso campionato è una delle tappe fondamentali per il Diavolo verso lo scudetto. Non solo questa ma anche il derby d’andata vinto in rimonta. Credo appunto che ci siano state diverse tappe e penso che comunque abbia meritato il successo finale”.