© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Intervenuto sul proprio profilo Instagram, Gianluica Zambrotta, ex terzino del Milan, ha ricordato così il giorno del suo addio a San Siro: "Una data che non scorderò per tutta la mia vita. Ricordi indelebili che porterò sempre con me. 10 anni fa oggi l’ultima partita in rossonero! Grazie Milan".