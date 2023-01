Zancan: "Gli ultimi risultati riscrivono gli equilibri per la lotta Champions"

MilanNews.it

Federico Zancan, noto telecronista, è intervenuto negli studi di Sky Sport 24 e ha espresso il suo giudizo per quanto riguarda la classifica che ora vede un gruppeto di squdre in lotta per entrare in Champions League: "Il Napoli è scappato, forse definitivamente, mentre Milan e Inter hanno rallentato, lasciando dei punti. Adesso c’è una battaglia Champions clamorosa con tante squadre in tre punti e con gli equilibri da riscrivere alla luce degli ultimi risultati e della crisi clamorosa del Milan"