Zancan: "Il Milan è diventato una vera squadra, se è primo non è un caso"

Federico Zancan, presente negli studi di SkySport24, ha parlato così del Milan: "Il Milan è diventato una vera squadra. Sta segnando sempre almeno due gol a partita, anche senza Ibrahimovic. Lo svedese ha dato una scossa quando è arrivato, ma ora il Milan sa andare avanti anche senza di lui. Sta riuscendo a mantenere anche il primo posto in classifica nonostante la pressione dell'Inter. Il campionato è ancora molto lungo, non siamo nemmeno a metà. Se il Milan è primo, però, non è un caso".