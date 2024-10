Zancan: "Il Milan in questo momento ha bisogno di ripresa, di confrontarsi con un avversario come il Leverkusen"

Intervenuto in studio durante l'edizione di 'Campo Aperto' di Sky Sport 24, il giornalista Federico Zancan ha parlato di Milan e dell'importantissima trasferta di Champions League che vedrà la formazione di Paulo Fonseca essere ospite dei campioni di Germania del Bayer Leverkusen:

"Quella contro il Leverkusen è una partita importante per il messaggio che può dare. Perché il Milan ha bisogno in questo momento di ripresa, di confrontarsi con un avversario così, e vedere rispetto alla disastrosa partita contro il Liverpool quanto è cresciuto. Però ai fini della qualificazione non è una partita decisiva che dici: "Mi gioco Morata a tutti i costi".