Zancan: "La doppietta di Giroud nel derby potrebbe aver cambiato la stagione del Milan"

Federico Zancan, negli studi di SkySport24, ha parlato così di Olivier Giroud: "Giroud non è mai stato un attaccante che ha segnato a raffica. La sua doppietta nel derby potrebbe aver cambiato la stagione del Milan, quel successo ha portato grande entusiasmo e si è visto anche in Coppa Italia. Giroud è bravo a riempire l'area di rigore, ma sa anche far giocare bene i compagni".