Zancan: "Origi come riserva è un grandissimo colpo, per fare il titolare non so"

© foto di DANIELE MASCOLO

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Federico Zancan ha parlato di Origi. Queste le sue parole: "Origi è un giocatore importante, di livello e che ha segnato gol importanti. E' stato un attaccante un po' part time ma è un buon attaccante. Rimane un ottimo giocatore di complemento, per fare la riserva è un grandissimo colpo per fare il titolare non lo so"