Zancan: "Origi giocatore prezioso, a parametro zero lo prendo"

© foto di Insidefoto/Image Sport

Federico Zancan, giornalista, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport soffermandosi anche sul possibile arrivo di Origi al Milan a parametro zero: “Non è facilissimo giudicare Origi, è stato un giocatore part time ma è prezioso e sa stare in campo. Può fare la punta, ha fatto anche l’esterno sinistro. è ancora nel pieno della carriera, a parametro zero lo prendo”.