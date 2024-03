Zaniolo punta al ritorno in Serie A: "Mi manca l'Italia. Le voci sul Milan? Chi lo sa..."

Nicolò Zaniolo, attaccante dell'Aston Villa in prestito con diritto di riscatto dal Galatasaray, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport, nella quale ha manifestato la sua voglia di tornare a giocare in Italia: "Se mi manca l'Italia? Eh certo, molto. Gli amici, la famiglia, mio figlio. Ora però tocca ai club definire il mio futuro: il cartellino è di proprietà del Galatasaray. Intanto lasciami dire che che sono grato a Monchi per avere ancora scommesso su di me dopo avermi preso alla Roma quando avevo 19 anni".

In merito al suo possibile ritorno in Serie A e alle voci sul Milan, Zaniolo ha spiegato: "Le voci sul Milan? Chi lo sa. Ho chiesto al mio procuratore, Claudio Vigorelli, di informarmi solo se e quando c’è qualcosa di concreto. Ora devo concentrarmi sull’Aston Villa. Lazio? Non so nulla. Ma comunque voglio essere onesto: per ciò che ha rappresentato la Roma per me e anche per rispetto dei tifosi della Lazio, sarebbe una situazione improponibile".