Zapelloni: "Attualmente non ci sono tre punti di differenza tra Milan e Napoli"

© foto di DANIELE MASCOLO

Umberto Zapelloni, giornalista de Il Foglio, è intervenuto durante L'Inferno del Lunedì andato in onda su Milan Tv e ha parlato così del momento della squadra rossonera: "Sicuramente il calendario del Milan è stato più complicato del Napoli che ha comunque dei meriti indubbi e ha giocato delle partite straordinarie, soprattutto in Europa. Il Milan è lì e i 3 punti di differenza sono nati da una partita sfortunata per il Milan: non si è vista questa differenza nel match di San Siro. C’è un Milan che sta ancora bene e che ha ripreso partite che sembravano andate come a Empoli o Verona".