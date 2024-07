Zapelloni: "Credo che per i tifosi milanisti non sarebbe accettabile un campionato come quello scorso"

Umberto Zapelloni, noto giornalista sportivo, ha rilasciato una lunga intervista esclusiva ai microfoni di MilanNews.it. Tra le varie tematiche affrontate queste le sue considerazioni sulle potenzialità del Milan nel prossimo campionato, almeno 4 squadre davanti ai rossoneri per ora:

"Beh senza il mercato è difficile rispondere, hai l'Inter che ha aggiunto diversi tasselli ed è ancora la squadra da battere, poi c'è un Napoli molto agguerrito con Conte, la Juve ha rifatto la squadra e ha uno dei migliori allenatori del campionato, anche l'Atalanta può fare bene e lo abbiamo visto in Europa. Queste 4 rischiano di essere davanti al Milan, vedremo anche la Roma, ma i rossoneri hanno bisogno di innesti importanti per sognare. Credo che per i tifosi milanisti non sarebbe accettabile un campionato come quello dell'anno scorso, dove sei arrivato secondo ma a una distanza siderale dall'Inter, che aveva già chiuso i giochi da tempo. E' una stagione difficile per la rosa che abbiamo adesso, l'augurio che le parole di Fonseca possano trasformarsi in qualcosa di reale e concreto".